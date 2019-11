Liisa Pakosta: isad on rikkamad ja saavad rohkem palka

Hiljutisest uuringust selgus, et mehed, kellel on lapsi, on jõukamad ja saavad suuremat palka, rääkis võrdõigusvolinik Liisa Pakosta pühapäeval “Vikerhommikus” isadepäevale pühendatud usutluses.

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli teadlaste tehtud varade uuringust selgus, et isaks saamine on majanduslikult kasulik. “Saab öelda, et abielus mehed on kõige jõukamad, kooselus mehed on kohe nende järel,” ütles Pakosta, vahendab ERR-i uudisteportaal.

“Isadus tõstab selgelt palka – ehk kui mees saab lapse, siis statistiliselt tema keskmine palk tõuseb, aga kui naine saab lapse, siis tema keksmine palk statistiliselt langeb. Ja niimoodi on ka iga järgmise lapse puhul – mida rohkem lapsi, seda parema palgaga mees on,” lisas ta.

“Kas üks põhjustab teist, seda ei oska öelda – või siis mees pingutabki rohkem, kui lapsi sünnib rohkem just palga juurdesaamise mõttes – seda ei oska öelda. Aga selgelt see korrelatsioon on olemas, et lapsevanemaks olemine, perega koos elamine mõjub meestele majanduslikus mõttes väga hästi,” rääkis volinik.