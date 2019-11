Pääste: Pürksis pliidile keema jäetud õlipott tekitas suure pahanduse

7. novembril kella 15.30 paiku said päästjad väljakutse Pürksisse, kus oli põlema süttinud pliidil keev õlipott.

Pott oli jäetud järelevalveta ning päästjate saabudes põles see suure leegiga, tekitades kahju ka laele ja seintele. Läbi põlesid ka pliidi läheduses asunud veeboileri veetorud ning lisaks tulekahjule tekkis ka veeõnnetus.

Korteris oli küll suitsuandur, kuid selle patareid olid välja võetud ja seetõttu suitsuandurist tulekahju kiiremaks avastamiseks kasu ei olnud. Päästeamet tuletab meelde, et suitsuandur peab olema olemas igas elamises ja see tuleb hoida ka töökorras. Seadet tuleb korra kuus kontrollida vajutades kontrollnupule ja kui seadme patareid on tühjad, tuleb need välja vahetada.