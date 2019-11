Apteegireform võib ära jääda

Eile õhtul kogunes apteegireformi arutama koalitsiooni töörühm, uue mõttena tuli kaalumisele kogu reform üldse ära jätta ja kogu ravimiturg vabaks lasta, kirjutas Postimees.

„Sellele ideele oli päris palju toetajaid täna (eile – toim) laua taga,” ütles töörühma liige Tõnis Mölder Keskerakonnast.

Seni ei ole koalitsioonipartnerid jõudnud üksmeelele, mis viie kuu pärast jõustuvast apteegireformist saab. Rohkem on arutatud selle üle, kas viia apteegireform ellu plaanitud kujul või seda muuta. Tagaplaanile on jäänud turu liberaliseerimine, mis tähendaks, et ravimeid võiks müüa ka toidupoes ja bensiinijaamas. „Mulle tundus, et see oli täiesti uue võtmena laua peal,” ütles Mölder.