Läänemaa naisvehklejad püsivad Tallinna Mõõgal konkurentsis

Viis Eesti vehklejat jõudsid põhiturniirile, Embrich langes konkurentsist. Põhiturniirile pääses Eesti sportlastest kõige kindlamalt Nelli Differt.

Reedel alustati koduse vehklemise suurturniiri Tallinna Mõõk põhiturniiri eelringidega. Viis võitu saanud Nelli Differt murdis otse põhiturniirile, play-off’ides tagasid edasipääsu 64 parema sekka veel Kristina Kuusk, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Katrina Lehis.

Reede hommikul alanud alagrupiturniiril esines hästi Nelli Differt, kes alistas 18. alagrupis viis vastast (itaallanna Francesca Boscarelli, šveitslanna Aurore Favre, kanadalanna Emma Von Dadelszeni, soomlanna Laura Poysti ja belglanna Aube Vandingeneni) ning kaotas vaid venetsueellanna Maria Martinezele. Tema torgete kogusummaks jäi 28:13, mis tagas talle paremuselt 15. vehklejana pääsu põhiturniirile.

“Ma olen väga väga rahul,” kommenteeris Differt edasipääsu ERR-ile. “Ma viimased kaks tundi närisin küüsi, sest teadsin, et ühe kaotusega on selline nibin-nabin, sest neid ühe kaotusega oli väga palju. Õnneks mu koefitsient oli nii kõrge, et see võib tagada edasipääsu. Olen üliõnnelik, et ma ei pea enam edasi vehklema ja saan hakata homsele keskenduma.”

Differt on viimasel ajal olnud heas vormis, võites Spliti satelliitturniiri ning näidates häid tulemusi ka teistel võistlustel. “Olen oma pea paika pannud,” muheles Differt. “Füüsise taha pole midagi kunagi jäänud. Trenni olen kogu aeg teinud, aga pea on see kõige suurem vaenlane.”

Alagrupiturniiril saavutasid viis võitu veel Julia Beljajeva, Kristina Kuusk ning Irina Embrich, kes paraku otse edasi ei pääsenud ja pidid läbima play-off’i.

Põhiturniiri avaringis langesid aga kohe konkurentsist välja Erika Kirpu ja Julia Beljajeva.

Katrina Lehis alustab põhiturniiri rumeenlanna Ana Maria Popescu vastu, Kristina Kuusk läheb vastamisi ameeriklanna Courtney Hurleyga ja Nelli Differt kohtub itaallanna Roberta Marzaniga.

Septembrist Katrina Lehise treeneriks saanud Nikolai Novosjolovi sõnul alustas Lehis kodust Tallinna Mõõka tagasihoidlikult, sest tal jääb puudu enesekindlusest.

“Ma arvan, et kõige rohkem jääb Katrinal puudu enesekindlusest,” rääkis Novosjolov ERR-ile. “Muud asjad on kõik olemas, ta peab leidma usu, et ta on tugev. Antud hetkel on see kõige suurem murekoht.”