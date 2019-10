Jaanus Ratas: kui kaua võib valede peal liugu lasta?

Käimas on tänase valitsuskoalitsiooni esimese eelarve menetlemine, kust me saame teada, kas valimislubadused, koalitsioonilepe ja tegelikkus ka omavahel seotud on. Oma eelmisel võimuperioodil suutis Keskerakond täita eakatele suunatud lubadustest 5,5% ehk 9st lubadusest 0,5. Tänaseks on selge, et Keskerakond jätkab kahjuks oma lubaduste täitmisel efektiivsusega samal, nullilähedasel kursil. Tekib vaid küsimus, et miks lubada asju, millesse ka ise ei usuta?

Mäletan selgelt, et Keskerakond lubas märtsikuiste valimiste eel tõsta erakorraliselt pensione 100 euro võrra ning pensionäride tulumaksuvabastust 250 euro võrra 750 euroni. Ei, need ei olnud ainukesed lubadused väärika vanaduspõlve pidamiseks eakatele, need oli kaks esimest kaheteistkümnest ehk ambitsioonid olid suured. Vaadates aga otsa järgmise aasta eelarvele võib järeldada, et eelkõige oli ambitsiooni tegeleda teadliku valetamisega. Kuidas muidu seletada olukorda, kus tänane peaministripartei, kes räägib raha puudusest, ei teadnud riigi rahanduse seisu enne valimisi, olles ka tol ajal peaministrierakond? Tulumaksuvaba pensioni ja kahekordset pensioni lubas ka EKRE ja sealjuures ütles erakonna esimees, et riigil on raha nii palju, et küsimused katteallikatest on täiesti kohatud!

Keskmine vanaduspension tõuseb tuleval aastal 45 eurot, millest 38 eurot moodustab indekseerimise tulemusel iga-aastane tõus ning 7 eurot erakorraline tõus. Võiks ju öelda, et abiks on ka see 7 lisaeurot igal kuul, aga täiesti on unustatud teine suur lubadus, suurem tulumaksuvabastus pensionitele. Keskmine pension kasvab järgmine aasta 528 eurole ja see tähendab, et üle 500 euro saavad pensionärid hakkavad ka tulumaksu maksma, mis sööb erakorralise tõusu peaaegu olematuks. Keskmise pensioni saajal jääb erakorralisest tõusust alles 1,4 eurot. On arusaamatu, kui kergekäeliselt suhtub jätkuvalt tänane peaministrierakond oma valimislubadustesse, vaatamata sellele kui hapratele alustele on kogu lagunev valitsus üles ehitatud, eesmärk saab siin jätkuvalt olla vaid oma isiklike ametipostide säilitamine.

Kui palju aga oleks pidanud pensionid tõusma 2020. aastal, et täita lubadust? Kui indekseerimise käigus tõuseb kesmine pension 38 eurot, siis erakorraliselt tulnuks lisada 62 eurot, millest reaalsusesse on jõudmas 13% ulatuses lubaduse täitmine 7 euro näol, ilmselgelt ei oleks tohtinud seejuures ära unustada maksuvabastuse tõusu, et pensioni kasv jõuaks riigi rahakoti asemel eakatele. Kuna reaalne erakorraline tõus peale tulumaksu kohustuse mahaarvamist jääb keskmise pensioni saajale 1,4 eurot, siis lihtne arvutus näitab, et 62 eurost 1,4 on peaaegu 2,3%. Kurb tõdeda, aga see on tulemusprotsent, millega suudab „hiilata“ jõuga valitsusjuhiks trüginud erakond.

Tänane valitsus on esimene, kes läheb tulumaksuga maksustama juba keskmist pensionisaajat. Eelkõige näitab see olukorda riigi rahakotis ning valitsuse oskamatust sellega ümber käia. Pensionitõusu kattevarjus hakkavad 200 000 eakat riigi rahakoti täiendamiseks tagasi maksma tulumaksu, arusaamatult vastutustundetu tegu. Kui varasemalt tõime eakate puhul välja probleemi eelmise valitsuse poolt kehtestatud maksusüsteemiga seoses töötavate pensionäridega, keda hakata ebaõiglaselt suurelt maksustama, siis tänane valitsus on pistnud käe veelgi sügavamale pensionäride rahakotti, et toota tulu riigikassasse.

Mis oleks lahendus? Kui lubati õiglast riiki kõigile, siis oleks õiglane esmajärjekorras vabastada keskmine pension tulumaksust, et pensioni tõusust saaks reaalset kasu ka pensionär, mitte ainult riigi rahakott. Ühtlasi oleks see lisamotivaatoriks pensionäridel jätkata tööturul, et võimalusel teenida pensionilisa. Tänane tulumaksusüsteem neelab aga töötaval pensionäridel sedavõrd suure osa sissetulekutest, et loobutakse palgatööst, kuna kasutegur on sedavõrd kasin. Olukord, kus meie riik vaevleb tööpuuduses ning eakad ei suple kaugeltki mitte rahas, on tänase valitsuse sammud erakordselt julmad ning ettearvamatud tuleviku osas. Ei saa enam öelda, et latt on madalaks lastud – latt on prantsatanud hooga vastu maad.