Valeväljakutsed hoiavad politseinikke rakkes

Septembri lõpus karistas kohus nädala aja jooksul kahte meest eriteenistustele – päästele, politseile ja kiirabile – valeväljakutsete tegemise eest. Üks neist veedab nüüd kaks nädalat arestikambris, teine peab tegema ühiskondlikult kasulikku tööd.

Kõige rohkem on valeväljakutsetega kimpus politsei. Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanema Indrek Tohtri sõnul on isegi päevi, kus üks inimene helistab häirekeskusesse mõne tunni jooksul üle kümne korra: „On ta siis purjus või on tal lihtsalt paha tuju, aga helistab valimatult ja sõimab häirekeskuse töötajaid.”

Tohtri sõnul mõtlevad helistajad välja täiesti suvalisi sündmusi. Näiteks öeldakse, et toimus vägivald. Politsei sõidab kohale, aga ei tuvasta seal ühtegi vägivallale viitavat asjaolu. „Mõni helistaja ütleb kohale jõudnud patrullile, et oh, ma tahtsin Lähtrust Haapsallu saada, äkki viskate ära,” ütles Tohter.

