Ujula ehitamiseks pole raha, nentis Lääneranna vallavanem

Lääneranna volikogu täansel istungil arutleti Lihulasse ujula rajamise võimaluste üle. Vastava eelnõu olid volikogule estanud 153 ettepanekut toetanud isikut.

Kuigi volikogu esimees Arno Peksar nentis, et eelnõu ei vasta nõuetele, st selles pole kirjeldatud, kui palju ujula võiks maksma minna ning kust selleks raha saadakse, ei saanud ta seda volikogule esitamata jätta, sest tegemist on esimese rahvaalgatusliku ettepanekuga Lääneranna volikogu kahe tegutsemisaasta jooksul.

Volikogu valimisliidu Nelja Valla Ühisjõud esindaja Külli Raudsik ütles, et omavalitsusel on kohustus tagada lastele ujumisõpe, seega oleks sellest kasu nii noortele kui ka vanadele. Ujula ehitamist toetava sõnavõtuga esines ka istungil kuulajana osalenud Lihula elanik Tiiu Põld. Tema oli üks neist, kes oma toetusallkirja eelnõule oli andnud.

Vallavanem Mikk Pikkmets ütles, et temal pole ujula vasti midagi, kui selleks ainult raha oleks. Aga raha pole.

Raudsiku valimisliidukaaslane Heino Sabiin ütles, et tema ei saa ujula ehitamise poolt olla enne, kui Varbla kandi rahval pole korralikke teid. Muidu on nii, et Lihulas on ujula, sealtkandi rahvas saab sinna vabalt minna, aga Varbla rahvas ei pääse tümade teede tõttu liikuma.

Rait Maruste valimisliidust Nelja Valla Ühisjõud ütles, et tema meelst on lahendus olemas. Kavandatava perearstikeskuse maja tuleks ehitada koos sauna, ujula ja jõusaaliga, nii saaks vallakeskus endale tõelise tervisekeskuse.

Vallavanem Pikkmets ütles, et on Eestisse ehitatud ujulate maksumusi ning ülalpidamiskulusid uurinud. Ainuüksi ülalpidamiseks oleks aastas vaja üle saja tuhande euro. Kas paneme Metsküla algkooli kinni, sealt saaksime selle summa, küsis Pikkmets.

Volikogu esimees Peksar ütles, et ujula ehitus läheks maksma vähemalt kolm miljonit eurot. Sellist rahasummat pole lootust saada ei riigilt ega ka ühestki Euroopa Liidu toetusfondist.

Peksar ütles, et kraavi ta ujula ehitamise kava lükata ei kavatse, kui tekivad võimalused, pöördub volikogu teema juurde kindlasti tagasi.

