Die Zeit kirjutas nostalgilisest Haapsalust

Saksamaa üleriigilises nädalalehes Die Zeit ilmus läinud nädalal Haapsalust lehekülje suurune artikkel „Vaadata (näha), kuidas aeg möödub”.

Artikli autor on Christine Lemke-Matwey, kelle baltisakslasest ema lahkus Haapsalust koos vanematega 1939. aastal. Nüüd külastas Lemke-Matwey Haapsalut koos emaga läinud suvel ning avastas siit kohvikuid ja muuseume, tsaaride promenaadi ja esivanemate haudu Haapsalu vanal kalmistul.

Lemke-Matwey Haapsalu kirjeldus on ühelt poolt nostalgiline ja teiselt poolt külastama kutsuv, maalides Haapsalust pildi, kui idüllilisest linnast, kuhu aegade jooksul on jälgi jätnud mitmed rahvused.Ta võrdleb lapsepõlves kuuldud jutte Haapsalust tänase päevaga ja tõdeb, et paljugi head on siin püsinud muutumatuna.

Üleriigilise levikuga nädalaajalehte Die Zeit antakse välja Hamburgis, lehe trükiarv on 500 000 ja selle lugejaskond ulatub 1,7 miljoni inimeseni.