EPL: Jaak Madison jäi Roostal töötades vargusega vahele

Praegune eurosaadik ja konservatiivse fraktsiooni laekur pani endise ülemuse sõnul nooruses Roosta puhkekülas müüdud kohvi eest raha oma taskusse, kirjutab Eesti Päevaleht.

2008. aasta suvel töötas toona 17aastane Madison kelneriabina Roosta puhkekülas. Roosta puhkeküla toonase direktori Indrek Otti sõnul jäi Madison Roostal töötades vargusega vahele. Skeem oli lihtne – mõne baariletis müüdud kohvi jättis ta kassast läbi löömata ja pistis raha taskusse.

Kuidas Madison vahele jäi või kui palju ta tööandja tagant jõudis raha kõrvale panna, sellest Otti täpsemalt rääkida ei taha. „Las ta olla. Oli mis oli, eks ta sai juba siis oma karistuse,” ütleb ta.

Madison ise ütles Eesti Päevalehele, et kuuleb sellist süüdistust esimest korda ning see teeb talle isegi nalja. „Anonüümsed mingid „kolleegid” väidavad, et ma olen kuskilt varastanud?” küsis ta. Tema sõnul on keegi kas väga kibestunud või soovib saada meedias kiiret kuulsust. Peale selle toonitas ta, et kui ta oleks midagi seadusevastast teinud, siis korralik inimene oleks pidanud politseisse pöörduma.