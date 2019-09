Sten Roosi muinasjutuvõistlus kutsub osalema

Lastekirjanduse keskus ja perekond Roos kutsuvad 11–15aastasi lapsi osalema Sten Roosi nimelisel muinasjutuvõistlusel.

Pika traditsiooniga kirjandusvõistluse eesmärk on äratada lastes huvi omaloomingu vastu, parandada nende emakeelset väljendusoskust ning arendada loovust. Osalejatelt oodatakse muinasjutte vabalt valitud teemal. Tekstide soovitav pikkus on 1–2 A4 lehekülge. Lood palume saata 13. jaanuariks 2020 märgusõnaga „Steni muinasjutuvõistlus“ meiliaadressil elk@elk.ee või Eesti lastekirjanduse keskuse aadressil Pikk 73, Tallinn 10133. Tööle palume lisada muinasjutu autori nimi, vanus, kool ja klass.

„Iga-aastane võistlustööde arv näitab, et muinasjutud on endiselt populaarsed. Lastele meeldib müstilisi tegelasi ja lugusid välja mõelda ja oma fantaasia valla lasta,” ütles lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone. „Oleme tänulikud, et õpetajad ja lapsevanemad lapsi suunavad ja juhendavad, et lood ka kaunis keeles kirja saaksid.

Lastekirjanduse keskus korraldab konkursi koos kirjandusmuuseumi, Läänemaa keskraamatukogu ja Haapsalu Linnavalitsusega.

Sten Roosi muinasjutuvõistlus toimub alates 1993. aastast. Konkurss kuulutatakse välja igal aastal 6. septembril, Sten Roosi sünniaastapäeval. Möödunud aastal saadeti võistlusele 273 muinasjuttu ning osalejaid oli 50 koolist, välja anti 22 auhinda.

Tulemused tehakse teatavaks pidulikul auhinnatseremoonial 2020. aasta mais. Parimad muinasjutud avaldab ajakiri Hea Laps.

Ann ja Ants Roosi pojale pühendatud võistlus toimub juba 28. korda.