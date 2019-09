Helle-Moonika Helme: presidendi vastuvõtt oli kui näkku sülitamine

Riigikogu liige Helle-Moonika Helme (EKRE) ütles neljapäeva õhtul ETV saates „Esimene stuudio”, et ei käinud Kersti Kaljulaiu roosiaia vastuvõtul seepärast, et president on tema erakonnakaaslasi solvanud.

Helme kinnitas, et EKRE poliitikud ei kujuta presidenti vaenlasena. „EKRE poliitikud ei ole presidendi lemmikud, eks see on peegliefekt, zerkalnõi efekt, kuidas küla minule, nii mina külale,” märkis Helme. „Neid ütlemisi on kõikidel rahvastel, kõik nad tähendavad tegelikult ühte, et kui ühe poole suhtumine on selline, siis kogu lugupidamise juures, ikkagi tuleb lõpuks see välja. Meie ei ole tema kohta öelnud midagi sellist nagu oli teada tuntud ütlemine, kuidas tema vihkab EKRE poliitikuid.”

Saatejuht tahtis seepeale teada, et kuidas mõista Mart Helme öeldut, et president käitus nagu emotsionaalselt ülesköetud naine.

„Ma ei arva, et [väljend emotsionaalselt üles köetud naine] on seksistlik ja soole viitav. Kui ma olen emotsionaalslet üles köetud, siis ma olen emotsionaalselt üles köetud,” lausus Helle-Moonika Helme. „Ma ei oska öelda, kas Mart Helme mulle nii ütleb, aga mul on olemas huumorimeel, mis puudub presidendil, kui ta selle peale solvub, ja kõigil nendel, kes kukkusid pikali. Võtke elu rahulikumalt!”

Helme tuletas meelde, et EKRE ei toetanud Kaljulaiu valimist riigikogus. „Me ei toetanud ainsa fraktsioonina riigikogus tema määramist,” märkis Helme.

„Konservatiivina oleme institutsiooniusku, institutsioon peaks olenemata inimesest tekitama lugupidamist, aga viimane hakkas murenema, kui president ei läinud pärast ametisse kinnitamist kirikusse. Kristlasena on mul raske mõista, miks ta ei läinud demonstratiivselt kirikusse,” lausus Helme.

„Kirikusse minek on presidendi tööülesanne, ta peab institutsioonina esindama ka usklikke inimesi,” kinnitas Helme.

„Roosiaia vastuvõtul me ei käinud, sest olime maal. Meie president on oma üritused ja vastuvõtud teinud selliseks, et lähed nagu vaenulikule territooriumile. Miks ma peaksin minema külla, kus mul nägu täis sülitatakse ja minuga ebaviisakalt käitutakse. Me ei läinud, aga me nägime, mis inimesed seal olid ja mis sõnumitega nad tulid,” rääkis Helme.

Roosaia vastuvõtul 20. augustil ei käinud ükski EKRE minister, sh siseminister Mart Helme koos abikaasa Helle-Moonikaga ega ka peaminister Jüri Ratas.

Helme ei vastanud saatejuhi küsimusele, kas EKRE vaenab presidenti sellepärast, et viimane on naine. Küll aga selgitas Helme oma arusaama kirkkuõpetajaist.

„Meil on naiskirikuõpetajaid palju, ma pean neist lugu, neil on mingi teine dimensioon, aga mulle isiklikult meeldib, kui kantslist peab jutlust mees,” rääkis Helme.

Helme kinnitas, et peab lugu Jüri Ratasest. „Peaministrina on ta hakkama saanud väga hästi, pean temast lugu üha rohkem ja rohkem,” ütles Helme.

Intervjuud kuula ja vaata siit.