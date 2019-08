Ettevõtja Raivo Hein: pensionireform on kõige otsesem tee vaesuseni ja seda juhib Isamaa

Pensionireform ei tee Eesti inimesi jõukaks, vaid põlistab vaesust ning see ongi valitsuse taktika, ütles investor ja LHV nõukogu liige Raivo Hein portaalile Geenius.

Tema silmis ei hakka suurem osa inimesi kunagi investeerima ning võimalusel just laristabki oma raha hetkemurede lahendamiseks. See just aga ongi tema sõnul läbimõeldud ja pikaajaline taktika valitsuse poolt, et luua olud, mis paneks valijaid tulevikus toetama praeguseid võimuerakondi.

“Tulevikus, kui inimesed on vanad, lähevad nad tänavale nõudma ülalpidamist valitsuselt. Siis on valitsusel jällegi väga hea populistlikult lubada neile pensionitõusu. See on nende valitsuses olevate populistide taktika, eriti Isamaa oma.”

