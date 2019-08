Eesti jalgpalli liit soovib Haapsalusse ehitada sisehalli

Liidu president Aivar Pohlak kirjutas kultuuriministeeriumile saadetud vastuses, et täismõõtmetega jalgpallihallide rajamine maakonnakeskustesse on oluline samm tingimuste parandamiseks Eesti noorte jaoks, et konkureerida Euroopa ja maailma ühele atraktiivsemale, jalgpalluri töökohale.

„Samuti on selline areng vajalik viimaks jalgpallurite treeningtingimused Eestis vastavusse teiste pallimängude harrastajatele pakutavatega. Eesti jalgpalli liit koos kohalike omavalitsustega on osalenud paljude alaga tegelemiseks vajalike kunstmuruväljakute ehitamises, paraku puuduvad meil vahendid kõnealuse mastaapse projekti käivitamiseks ja selles osalemiseks ning seetõttu on meil valitsuse suunavõtmise üle väga hea meel,” kirjutas Pohlak vastuseks kultuuriminister Tõnis Lukase varasemale päringule.