Töötukassa ja Haapsalu Uksetehase AS sõlmisid koostööleppe

Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Haapsalu Uksetehase ASi juhatuse liige Ago Soomre allkirjastasid koostööleppe. Töötukassa valib lepingupartnereid hoolikalt ning lepingule eelneb pikaaegne koostöö.

Töötukassa Läänemaa osakonna juhataja Evelin Kullisoni sõnul on Haapsalu Uksetehase ja töötukassa koostöö kestnud juba kümme aastat. „Ettevõte on alati esindatud töötukassa teabepäevadel ja töömessidel ning tihedat koostööd tehakse ka tööjõu värbamisel. Vähe tähtis pole ka see, et ettevõte on hea meelega valmis tutvustama oma töökeskkonda, toodangut, ametikohtade spetsiifikat ning ka firma edasisi arenguplaane, et koostöö tulevikus oleks veel tulemuslikum,“ lisas Kullison.

Haapsalu Uksetehase ASi juhatuse liige Ago Soomre märkis, et koostööleppe sõlmimine on hea koostöö jätk ja oluline ka seetõttu, et nii saab ettevõte töötukassa abi kasutades pakkuda tööd eelistatult just kohalikele inimestele.

Haapsalu Uksetehas on üks Läänemaa suuremaid tööandjaid, kes on ettevõtlusmaastikul tegutsenud alates 1991. aastast. Ettevõte toodab sise- ja välisuksi ning puit- ja puitalumiiniumaknaid, mis on tuntud ja hinnatud nii Eestis kui väljaspool vabariigi piire. Uste ja akende hea kvaliteedi taga on kaasaegse tehnoloogia kasutamine, aga ka stabiilne ja kvalifitseeritud töötajaskond. Ettevõte pakub tööd ca 170 inimesele ning nende tööalast panust peab ettevõte oma arengus väga oluliseks.

Tegemist on töötukassa 53. koostööleppega. Koostöölepete sõlmimist alustas töötukassa 2012. aastal ja eesmärk on jõuda koostöölepeteni igas maakonnas töötukassa jaoks oluliste ettevõtetega. Koostöölepe on hea näide, kuidas era- ja avalik sektor saavad koos igapäeva tööelu paremaks muuta ning kinnituseks, et koostöö jätkub.