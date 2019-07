Dirhami pood – ühekorraga kauplus ja postkontor, apteek ja pank

Nukumaja mõõtu punase hoone ette voorib järjest autosid, nagu polekski see kõrvalises kohas asuv väike külapood, vaid pealinna supermarket.

On teisipäeva, 23. juuli varane pärastlõuna, aga liiklus poe ees on nii tihe, et vaata, et alla ei jää. Üks vahe pealinnaga muidugi on – poepidaja Vjatšeslav Rätsepp, tuttavatele lihtsalt Slava, tervitab kõiki tulijaid, nägu laial naerul, annab kätt ja juttu jätkub kauemaks.

„No ei tea, mul käib siin kogu aeg üks traali-vaali, kole rabelemine. Aga no tule siis, täna on sugulane abiks. Saame juttu ajada,” ütles Rätsepp, kui talle intervjuu pärast helistasin. Mõtlesin, et imelik. Kes seal külapoes ikka nii väga käib. Kohapeal selgub, et hullemini eksida polnuks võimalik.

