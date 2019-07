Pangal avatakse sügisel toidupood

Panga küla renoveeritud spordihoones seni tühjalt seisnud kaupluseruumid saavad rentniku tõenäoliselt augustis ning sügisel avatakse külas taas toidupood.

„Kolm konkurssi luhtus, ei tulnud ühtegi pakkumist,” ütles Haapsalu linnavaraspetsialist Madis Raudsepp. „Nüüd on tekkinud üks tõsine huviline. Ta on kaupluseruumid üle vaadanud ja iseenda jaoks poepidamise läbi mõelnud. Eile hommikul arutas linnavalitsus põhitingimused läbi ning andsin neist ka selle huvilisele teada,” lisas ta. Kes poodi pidada soovib, selle jättis Raudsepp veel enese teada. „Ta on ka varem väikepoepidamisega kokku puutunud.” Raudsepp ütles, et leping sõlmitakse tõenäoliselt augusti teises pooles.

Panga külas on kapluse tarvis 66 ruutmeetrit, sellest 40 ruutmeetrit oleks kauplemiruum, lisaks ladu ja olmeruum.

Panga poe endine pidaja Mare Vahter pani poeuksed kinni 2017. aasta jaanuaris, sest algamas oli spordihoone ümberehitus. Vahteri sõnul oleks ta poe aga nii või teisiti kinni pannud, sest nii väikses kohas on raske poodi pidada.

Poepidamise tingimusi uuris ka tarbijate ühistu ehk Coopi juht Raimond Lunev. „Pangal on liiga väikesed ruumid,” nentis Lunev toona. Coopi väikepood peab olema vähemalt 150 ruutmeetrit suur.