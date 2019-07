Lihulas võistlevad taas Eesti tippkergejõustiklased

Augusti esimene nädalavahetus on Lihulas taas suure kergejõustiku päralt, sest kuuendat aastat toimub Lihula staadionil just siitmailt pärit 1938 aasta Euroopa kuulitõukemeistri Aleksander Kreegi mälestusvõistlused.

Kuna sel aastal möödub kuulisangari sünnist 105 aastat, on tegemist juubelivõistlusega. Esimesel viiel mälestusvõistlusel on Lihula spordipublik näinud rohkelt isiklike rekordite sündi, Eesti hooaja parimaid tulemusi, Lihula staadioni rekordeid ja ka 20 meetrist tõukekaart.

Nii nagu igal aastal, on ka nüüd, 3. augustil Lihulasse oodata kogu Eesti kuulitõukeparemikku ja võistlusest peaks kujunema kõigi aegade kõrgetasemelisem Lihula kuulitõukevõistlus!! Lõuna-Läänemaa pealinna on tulemas Eesti parim naistõukaja Kätlin Piirimäe ja rida Eesti tippu kuuluvaid noori, nii Läänemaa kergejõustikuklubist, kui Niidupargi kergejõustikuklubist. Lisaks teevad kodusel võistlusel kaasa Lääneranna valla omad kergejõustiklased. Juubelivõistlusel olemegi palju mõelnud võistlusvõimaluse andmise peale noortele. Kavas on kolme vanuseklassi U14, U16 ja U18 võistlused.

Meestest on võistlustele oodata äsja Pärnus Eesti rekordi 20.76 viinud Kristo Galetat. Euroopa juunioride meistrivõistlustel finaali jõudnud kolme meest-Kevin Sakson, Jander Heil, Kert Piirimäe. Lisaks on ringis kaua Eesti tipus püsinud Fred Vali, Raido Kalbach, Rivo Tamm jpt.

Kindlasti on eriline veel see, et esmakordselt on Aleksander Kreegi mälestusvõistlused rahvusvahelised, sest võistlevad ka sportlased Venemaalt.

Kiidusõnad on Eesti tippudelt saanud Lihula staadioni kuuliring. „Eestis on kolm väga head ringi-Tallinn Kadrioru staadionil, Pärnu rannastaadionil ja Lihula gümnaasiumi staadionil,” ütles Eesti parim kuulitõukaja Kristo Galeta.

Just Lihulas ületas ta aasta tagasi maagilise 20 meetri piiri, tõugates eelmisel aastal 2013, mis oli sellel hetkel Eesti kõigi aegade neljas tulemus. Lihulale tegi kuuliringi näol kingituse Pärnu Niidupargi KJK treener Mihkel Lembit, kes selle viis aastat tagasi kinkis. Mihkel Lembit treenib mitmeid Lääneranna vallast pärit noorkergejõustiklasi, kes siit edasi Pärnusse haridusteed jätkama on suundunud.

Juubelivõistlusel on korraldajate soov üle lüüa ka kuulitõukevõistluse publikurekord, mis on 103 spordisõpra ja mis pärineb möödunust aastast.

Kuulitõukevõistlusega kergejõustiku nädalavahetus Lihulas ei piirdu. Pühapäeval 4.augustil toimub kolmandat aastat -Noorte kõrgushüppegala-. Selle võistluse omapära on selles, et see toimub õues, muruplatsil Muusika ja Kunstikooli taga. Ennemalt asus selles majas koolimaja ja just sellel muruplapsil sportisid meie vana-vanemad 60-70 aastat tagasi. Ka kõrgust hüpati seal, paljajalu, kellel võimalik spordijalanõudes, aga kindlasti muruplatasil ja liivahunnikusse. Praegu paneme lastele maandumiseks alla küll matid, kuid selle võistlusega soovime natukenegi praegustele noortele luua pilti, kuidas oli võimalik saada siis, neil kaugetel aegadel samasuguseid tulemusi hoopis halvemates tingimustes.

Igal aastal on laste hüppevõistlust käinud vaatamas palju endisi meie piirkonna häid kõrgushüppajaid.