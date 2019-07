Helesinised silopallid juhivad tähelepanu meestehaiguste ennetamisele

Sel suvel võib terve Eesti põldudel kohata helesiniseid silopalle, mis juhivad tähelepanu meeste tervisele. Helesinisesse rüüsse pakendatud silopallide eesmärk on tõsta teadlikkust eesnäärmevähi ennetamise osas ning toetada Tartu ülikooli kliinikumi meestekliiniku mobiilse meestearsti kabineti tegevust Eesti erinevates piirkondades. Läänemaal on võimalik siniseid silopallirulle näha näiteks Kirbla, Uus-Vainu ja Vormsi MT põldudel.

Sel aastal korraldab põllumajandusettevõte Baltic Agro koostöös silopallikile tootja Trioplastiga üle-eestilist heategevuslikku kampaaniat ning iga silopallikile rulli müügist annetatakse osa Tartu ülikooli kliinikumi meestekliinikule.

„Helesinine tähistab eesnäärmevähki vastast võitlust ja selle haiguse ennetamise oskust ja olulisust. Kui eelmisel aastal toetasime roosa silopallikile abil Eesti Vähiliidu mammograafiabussi tegevust, siis sel aastal on fookuses meeste tervis,” selgitas Baltic Agro tootejuht Tiina Meikar.

„Kampaanias osalemine annab igale Eesti põllumeestele võimaluse aidata meestel teadvustada eesnäärmehaiguste varajase avastamise vajalikkust. Haiguste eest pole keegi kaitstud, aga meil on võimalus anda oma panus, vajalikku infot saab Baltic Agro kodulehelt,” lisas Meikar.

Tartu ülikooli kliinikumi meestekliiniku juhi ja meestearst Margus Punabi sõnul on eesnäärmevähk korrigeeritav haigus, kuid selleks tuleb see varajases staadiumis avastada. Riskirühmas on mehed, kelle suguvõsas on haigus varem esinenud, samuti soodustab haiguse teket soodustab loomse rasva- ja liharikas toit.

„Eesti mees on oma loomult selline, kes ei lähe arsti juurde, ent kui arstikabinet mööda maakondi ringi sõidab, suurendab see kindlasti kontrollimise protsenti ning suurendab võimalust, et haigus leitakse üles õigeaegselt ajal, kus see on kenasti ravitav,” rääkis Punab. „Eesti on Euroopas eesnäärmevähki suremuse osas esirinnas, seega on laialdane haigusest teavitamine väga vajalik ning suur tänu ettevõtjatele, kes on projekti toetanud ja valiku sinise kile kasuks juba teinud.”

Kui kogu Trioplasti pakutav kile silopallide valmistamiseks ära kasutada, siis saab sellest teha 44 800 silorulli.

Faktid silopallide kohta:

· Silopallikile võeti kasutusele u 20 aastat tagasi.

· Üks silopall kaalub keskmiselt 700-800 kg.

· Ühele silopallile pannakse 6 kihti kilet, u 65 jm

· Üks lihaveis saab söönuks ühest pallist 25 päeva

· Ühele kitsele jätkub pallist 100 päevaks

· Pallikiled on eri värvi, sest nii saab eristada erineval ajal (eri niitest) valmistatud sööta.