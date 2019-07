Tantsupeolistel on täna kolmas harjutuspäev

Ligi 400 Läänemaa rahvatantsijat on Tallinnasse kohale jõudnud, öökorteris ollakse humanitaargümnaasiumis Koidu tänaval ja täna on tantsijail kolmas harjutuspäev.

„Kõik see mees on kohal. Päike paistab, vihma ei saja, kõhud on täis, toitu jätkub,” ütles Läänemaa rahvakultuurijuht Marju Viitmaa.

Hirm, et lapsed ei söö hommikuti putru, osutus Viitmaa sõnul alusetuks – tänahommikune mannapuder söödi nii ära, et kokal tuli seda juurde keeta.

„Me ei tulnud üldse selle peale, et nii hästi putru süüakse,” ütles Viitmaa.

Tantsupeo proovid käivad nii peaväljakul Kalevi staadionil, kuhu saab ööbimispaigast minna jalgsi, kui ka harjutusväljakutel üle linna – Lillekülas, hipodroomil, Pirital jm, kokku on harjutusväljakuid seitse. Ükski laps ära eksinud ei ole, väsimus õhtuks on aga suur.

„Esimesel päeval me ei saanud aru, mis toimub – kell 11.45 oli maja hiirvaikne ja kõik magasid raskesti,” ütles Viitmaa.

Viitmaa ütles, et mõni varvas on villi hõõrutud ja mõni laps natuke liiga palju päikest saanud, aga muidu on kõik terved.