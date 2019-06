Keskkonnaamet muru kõrgust ette ei kirjuta

Maikuus tegi keskkonnaamet üleskutse muruniitmisega mitte üle pingutada ja lasta niidutaimedel kasvada.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader ütles, et omavalitsustele ei saa amet muru kõrgust ja niitmissagedust ette kirjutada, ent üldine soovitus on muuta niitmiskava mitmekesisemaks ja lubada võimalusel taimedel kõrgemaks kasvada. „Harvem muru niites pakub see elupaika mitmetele putuka- ja taimeliikidele ning väheneva arvukusega niidutaimedele. Kui esindusmuru soovitakse iga nädal niita, siis teistes pargi- või aianurkades võiks muru niita harvem, näiteks kaks korda kuus,” selgitas Ader.

Pidev muruniitmine tähendab, et lindudele, niidutaimedele ja putukatele ei jäeta elupaiku. „Kui niita muru kord kahe nädala tagant, jõuab murus juba mõni niidutaim, näiteks valge ristik või mailane, kasvama hakata, parandades seeläbi ka elurikkust. Iga ruutmeeter, kus õitsevad meie kodumaised lilled, on väike tükike loodust, mis omakorda pakub vajalikku toitu mesilastele, kimalastele ja liblikatele,” rääkis Ader. Eriti hea mõte on korjata loodusest kodumaiste niiduliikide seemneid ja kasvatada neid taimi oma aias.