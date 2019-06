Politsei kutsub üles jaanipäeval mõistlikult pidutsema

Pikkadel pühadel nagu seda on jaanipäev, tahavad inimesed pidutseda ja politsei kutsub üles seda mõistlikult tegema.

“Lollusi ei tohi teha, end purju juua ja joobes rooli istuda,” ütles Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juht Meelis Laurmann.

Eelmisel aastal tabasid Haapsalu politseinikud jaanipühade ajal roolist kolm joobes juhti ja juhtus ka üks liiklusõnnetus, kus kokku põrkasid auto ja jalgrattur.

Laurmanni sõnul tuleks autoga jaanitulele sõites kokku leppida, kes seltskonnast sel õhtul kaine autojuht on. “Kui üldse on vaja autoga sõita,” lisas Laurmann.

Patrullitalituse juht ütles, et õnnetuste vältimiseks tuleb üksteisel silma peal hoida – mitte lubada purjus inimest rooli ja kahtlase sõidustiiliga autot märgates politseile sellest teada anda. “Ka kaine juht peaks arvestama sellega, et isegi kui ise jälgid eeskirju, võib teel olla selliseid, kes seda ei pruugi teha,” lisas Laurmann.

Laurmanni sõnul on politseinikke jaanipühade ajal tavapärasest rohkem teedel näha: “Juhtide kainust kontrollime tavapärasest sagedamini,” ütles ta.

Laurmann juhtis tähelepanu ka sellele, et rahvarohketel jaanituledel võib juhtuda, et vanemad kaotavad lapsed silmist. Sellepärast soovitas ta väiksematele lastele panna vanemate telefoninumbriga käepaelad, nagu see on suurüritustel kombeks.

Nii nagu tuleb silma peal hoida lastel, tuleb seda teha ka oma varal ja sõpradel. Jaanipeol võib ikka juhtuda, et kiputakse üleliia alkoholi tarvitama ja ära väsima. Laurmanni sõnul tuleb oma seltskonna eest hoolt kanda ja väsinud sõpra mitte maha jätta. Ta lisas, et just noortega on olnud juhuseid, kus ühiselt pidu pannes jäetakse mürgistuse saanud sõber kuhugi vedelema. “Hoolige ligimesest. Kui minnakse koos peole, siis tuldagu ka koos ära,” ütles Laurmann.

Eelmisel aastal tehti Läänemaal jaaniajal politseile ligi 50 väljakutset, millest ligi pooled 23.-24. juuni. Suurem osa väljakutsetest oli seotud avaliku korra rikkumistega, kus peamiselt anti teada joobes inimestega seotud juhtumitest. Kaklustega seotud väljakutseid oli kolm ja lähisuhtevägivallaga seotud väljakutseid viis.

“Olge rõõmsad, nautige suve, hoolige lähedastest ja märgake enda ümber toimuvat, et pidu rõõmsalt sujuks,” soovis Laurmann jaanipäevalistele.