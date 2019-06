Jaanus Vihand lahkub Coopi juhi kohalt

Eesti ühistukaubandust seitse aastat juhtinud ja arendanud Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Jaanus Vihand lahkub augusti keskel ametist, teatas Coop.

2019. aasta augusti keskpaigast alustab Vihand tööd Apollo Grupi juhatuse esimehena. “Lahkumist ma tegelikult ei plaaninud, kuid Apollo visioon osutus niivõrd huvitavaks, et tegin lõpuks otsuse asuda kaasa aitama Baltikumi suurima meelelahutusettevõtte loomisele,” ütles Vihand.

“Ja kui järele mõelda, siis selline areng on igati loogiline ja oligi ainult aja küsimus, mil Janus ja Apollo kohtuvad,” lisas Vihand naljatades nimede päritolule viidates.

Ameti vahetusest sõltumata jätkab ka edaspidi tööd Coop Panga nõukogu esimehena.

Vihandi sõnul on 19 piirkondlikku tarbijaühistut koos keskühistuga viimastel aastatel läbinud suure arengu. “Coopil läheb täna super hästi, oleme viimastel aastatel kasvanud pidevalt 2-3 korda kiiremini kui turg ja kõigi märkide järgi tuleb ka käesolev aasta kõigi aegade rekordiline. Meie kaubamärk ja organisatsioon on oma maine ja tuntuse poolest jõudnud Eesti absoluutsesse tippu, Coopis on minu arvates Eesti jaeturu kõige tugevam tiim ja meie ühistud on väga tublid nii uuendustega kaasatulemisel kui ka oma organisatsioonide arendamisel,” ütles Vihand.

Vihandi sõnul ei ole kogu Coopi potentsiaal kaugeltki veel realiseeritud. “Usun, et Coopi jaoks on igati reaalne ka edasine samasugune kasv ning eesmärk jõuda aastaks 2025 ühe miljardilise käibeni, on saavutatav. Veelgi kiiremini peaks miljardini jõudma Coop Pank, mille laenuportfell peaks sinnani jõudma juba umbes kolme aastaga,” lisas Vihand.

Coop Eesti Keskühistu nõukogu esimehe Väino Sassi sõnul on Jaanus Vihandi juhtimisel ellu viidud hulk muudatusi, mis on grupi turuosa viinud kasvutrendi. “Organisatsioonil läheb täna hästi, ETK-st on saanud Coop, ettevõte kasvab konkurentidega võrreldes kaks korda kiiremini ning lisaks kaubandusele on Coop väga kiiresti ja edukalt sisenenud pangandusturule. Jaanus Vihandi panust on raske üle hinnata ning ma tänan teda selle pühendumuse eest,” lisas Sassi. Keskühistu uue juhi leidmiseks korraldatakse sihtotsing.

Jaanus Vihand valiti Coop Eesti Keskühistu (kunagise ETK) juhatuse esimeheks 2012. aastal.

Coop Eesti on suurim ja vanim toidu- ja esmatarbekaupade kaupluste kett Eestis, mis koosneb 19 piirkondlikust tarbijaühistust ja opereerib kokku rohkem kui 330 kauplusega. 2018. aastal oli Coop Eesti netokäive 585 miljonit eurot ning turuosa kasvas 22,5 protsendini, millega ollakse selgelt turuliider. Ühistulise organisatsioonina ei kuulu Coop ühelegi suurärimehele või investorile, vaid 75 000 klientomanikule ehk piirkondlike tarbijaühistute liikmetele. 1902. aastal Antslast alguse saanud organisatsiooni lõppeesmärk on teenitud tulu kasutada selleks, et hoida ja arendada kohalikku elu igas Eestimaa nurgas.