Perefirma teeb Haapsalust inspireeritud riideid

Haapsalus tegevust alustav moebränd Luxe Hapsal tutvustab oma tooteid täna Epp Maria Kokamäe galeriis.

Luxe Hapsal on ema Heli ja tütar Maria Elisa Huuli visioonist sündinud moe- ja elustiilibränd. „Luxe Hapsal esindab teatud sorti mõtte- ja eluviisi, mis on omane kuurortlinnale. See on pealinnast erinev rahulik rütm ja kulgemine, teine ajataju – kohvikutest kõlav melu, kultuurielu, luiged, meri ja päikeseloojangud,” kirjeldas Maria Elisa Huul.

