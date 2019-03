Haapsalu on Eesti linnurikkaim linn

Täna varahommikust lõunani kestnud vaatluspäeval sai Eesti kõige linnurikkama linna tiitli Haapsalu, kus nähti 78 liiki linde.

Selle aasta linnade linnuvaatluspäeval kohati kõikides kohtades rohkem liike kui eelnevatel aastatel ning seda tänu rohkelt saabunud rändlindude tõttu.

Linnade linnuvaatluspäeva koordinaator Tarvo Valker ütles, et tänane linnade linnuvaatlus peegeldas tavapärasest varasemat kevadet ning mõne aastaga võrreldes oli paljudes linnades liikide arv kahekordne.

Haapsalus hakkas vaatlejatele silma 78 linnuliiki. Läbi aastate on liigirikkusega silma paistnud just mere ääres asuvad linnad, kus on linde, keda sisemaal ei kohta, vahendasid “Aktuaalne kaamera” ja Eesti Ornitoloogiaühing.

Vaadeldud liikide arv kõigub aastate lõikes väga palju sõltuvalt sellest, kui varane on kevad.

“Siin Haapsalus, kus on linnade linnuvaatlust tehtud juba seitseteist aastat on mõnel hilisel kevadel märgatud 35 liiki, parimal aastal 82 liiki ja tänavu siis 78 liiki. Nii et tänavu on tegu üsna varase kevadega,” selgitas linnade linnuvaatluspäeva koordinaator Tarvo Valker.

Linnade linnuvaatluspäeva tulemused olid pühapäeval kella 17ks Eesti Ornitoloogiaühingule saatnud 110 osalejat, kes vaatlesid linde 24 linnas ja panid kirja kokku 130 liiki. Haapsalus märgati 78 liiki linde, järgnes Kuressaare 71 liigiga. Sisemaa linnadest olid kõige linnurikkamad Tartu 70 liigiga ja Valga 68 liigiga.

Üle Eesti märgati arvukalt rästaid, tavapärasest enam kohati ka mitmeid veelinde, kahlajaid ja röövlinde. Muuhulgas nähti äsja saabunud rändlinde nagu metstilder, tutkas, roo-loorkull, kukkurtihane ja väike-lehelind. Põnevatest liikidest kohtasid vaatlejad veel vesipappi, väikepistrikku, kaelus-turteltuvi ja värbkakku.

Linnade linnuvaatluspäeva korraldab Eesti Ornitoloogiaühing 2002. aastast. Eelmisel aastal oli kõige linnurikkam linn Tallinn 65 liigiga, üle Eesti pandi kirja kokku 100 liiki.