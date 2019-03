See teater toob vaatajateni mereröövliloo

Täna esietendub See teatris Andrus Kivirähki kirjutatud ja Krista Küti lavastatud „Uljas Neitsi”.

Tükk räägib neljast endisest naismereröövlist, kes omal ajal seilasid ringi Ulja Neitsi nimelise laevaga. Mereröövlid on jäänud vanaks ja elanud viimased 20 aastat üksikul saarel. Endine mereröövlilaeva kapten Tamaara, keda mängib Meeli Piirikivi, on nõuks võtnud, et tema hakkab surema ja on vaja saare ainus noor Viktooria (Eva-Lotta Saar) mereröövliks koolitada, et nende sugu ikka jätkuks – sellepärast ta ju sünnitatud saigi.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!