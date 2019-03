Õlle hind kerkib ka aktsiisitõusust sõltumata

Kui aktsiisitõus viis õlle hinna hüppeliselt üles, siis tootjad on hinda kergitanud ka aktsiisiväliselt, samuti on hinnale otsa pannud jaemüüjad, kirjutab Meie Maa.

“Kuna eelmise aasta viljasaak oli üle Euroopa väga kehv, tõusis linnase hind meile sel aastal üle 40 protsenti, see on mõjutanud meie väljamüügihindu kaks kuni kolm senti 0,5 liitri õlle kohta,” selgitas õlletootja A. Le Coq juht Tarmo Noop. “Me ei oska kommenteerida hindu poes. Võrreldes hindu 2017. aasta esimesel poolaastal ehk enne aktsiisitõusu praeguse situatsiooniga, võin öelda seda, et hinnatõus on olnud aktsiisi tõttu ligi 50 protsenti ehk ligi 0,5 eurot 0,5 liitri õlle kohta. Peale aktsiisi mõjutab hinda ka tooraine.”

Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ütles, et Saku Õlletehas on tulenevalt mitmete kulude tõusust tõstnud osa toodete hinnakirjahindu keskmiselt kolm kuni neli senti pudelilt või purgilt. “Siin on põhjused peamiselt sisendhindade kallinemises, sealhulgas toorainel ja pakenditel, aga mullusega võrreldes on kasvanud ka transpordikulud,” selgitas ta Meie Maale. “See, milliseks kujuneb konkreetse toote lõpphind kaupluses, on jaekaupleja otsustada.”

Kuressaare suuremates poekettides veebruari lõpus ja märtsikuu jooksul toimunud kallinemine viitab sellele, et õlletootjatele lisaks on sama palju või rohkemgi hinda tõstnud ka kauplejad.

Rimi Eesti Food AS-i kõneisik Katrin Bats sõnas, et hinnatõus on tingitud tootjatepoolsest hinnatõusust neile ja pole kuidagi seotud aktsiisiga. “Hankijad põhjendasid meile ostuhindade tõusu seoses sisendkulude tõusuga, nagu näiteks materjalihindade tõus, ning tootmis- ja muude kulude ülevaatamisega,” ütles ta.

Hankija hinnatõus polnud Katrin Batsi kinnitusel kuidagi seotud aktsiisiga. “See, miks lahja ja kange õlle hind muutus erinevalt, ongi vaid hankija vastata. Võimalik, et hinnamuutuse vahe tõi tootmisprotsess, tooraine hinnavahe või mahumuutus vms. Neid põhjusi teavad tootjad,” sõnas Bats.

Maxima Eesti OÜ meediajuht Marit Liik ja Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonispetsialist Kaisa Pärna põhjendasid kallinemist samuti tootjatepoolse hinnatõusuga.

Eesti Õlletootjate Liidu tegevjuht Peeter Võrk lausus, et hinda mõjutab tootja hinnale ja aktsiisidele lisaks ka kaupluste juurdehindlus. “Kas tõusnud on ainult õlle hind ja kõik muud kaubad on jäänud samale tasemele? Eestis on pidevalt tõstetud ka näiteks kütuse aktsiisi, järjest lisatud reegleid ja seadusi, mis ettevõtjatele lisakoormisi panevad või lisaressursse nõuavad. Selliste arengute valguses on usutav, et ettevõtjad/kauplused tõstavad kulude tõustes hindu,” ütles ta.