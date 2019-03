Päästjad põletavad Martnas maja maha

Järgmisel nädalal süütavad päästjad Martna kandis mahajäetud maja põlema, et harjutada tulekahju puhul tegutsemist.

„Esimesed neli päeva harjutame suitsusukeldumist, ka esmaste vahenditega kustutamist, kannatanute otsimist, tööd termokaameraga,” rääkis koolituse korrraldaja, operatiivkorrapidaja Hannes Kliss.

Kui esimesed neli päeva harjutavad kutselised päästjad Nõva, Risti, Haapsalu, Lihula ja Märjamaa komandost, siis laupäeval on vabatahtlike päästjate kord. „Laupäeval harjutavad vabatahtlikud päästjad ja lõpuks põletavad maja pidulikult maha,” lisas Kliss.

Viimati harjutasid päästjad maja maha põletades kolm aastat tagasi. Klissi sõnul oleks hea, kui seda saaks teha paar korda aastas. Ta selgitas, et tavaliselt harjutavad

päästjad külma suitsu ehk parafiiniga, mis on madalama temperatuuriga kui tulekahjul tekkiv suits. Madalal temperatuuril aga termokaamera ei tööta. „Päris tuli on ikka päris tuli,” lisas Kliss.

Maju, mida õppimise eesmärgil maha põletada, pole Klissi sõnul lihtne leida. „Meile pakutakse neid küll, aga kõik ei sobi,” ütles ta. Üks kriteerium, mille järgi päästjad harjutamiseks maju valivad, on maja suurus. „Vana ait näiteks ei anna harjutuse mõõtu välja,” selgitas Kliss. Olulised on ka materjalid, millest maja on ehitatud – need ei tohi olla keskkonnale kahjulikud. Enne maja süütamist eemaldatakse eterniit, plast ja koduelektroonika.