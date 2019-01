Möllav torm ei lase laeva Hiiumaa liinile

Enne kella poolt kolme pärastlõunal pole täna mõtet Heltermaa sadamasse minna, sest parvlaev Tiiu kuni selle ajani päris kindlasti liinile ei lähe.

Rohukülast läheb parvlaev Leiger tänasele esimesele reisile kell 13 ning TS Laevad lubab oma veebilehel, et edasised reisid toimuvad sõiduplaani kohaselt.

Kella pole kaheteistkümne paiku oli Heltermaal laevasabas kümmekond autot, kuus sõiduautot ja neli rekat.

Hiidlane Aivar ütles, et oli tulnud juba esimesele, kella 6.30 laevale, kuid senii pole ükski reis toimunud. Mees rookis auto esiakna puhtaks ning ütles, et tänaseks on kõik, läheb koju tagasi. Aivar pidi täna jõudma Stochkolmi laevale, kuid enam pole selle jõudmiseks lootust. “Õnneks on tööandja mõistlik ja saab aru, et hiidlastel on ilma tõttu eriolukordi,” nentis Aivar.

Heltermaa sadamas ootab tormi lõppu parvlaev Tiiu. Tavapärase kaikoha on laev vahetunud põhjakai vastu, sest sealt ei saa põhjasuuna tuul laeva kai äärest eemale puhuda.

Kui õhtupoolikuks antakse lootust, et liiklus mandri ja Hiiumaa vahel taastub, siis seda, kas kõik 1130 majapidamist, kus kella poole ühe paiku pärastlõunal elektrit polnud, selle õhtuks tagasi saavad.

Fotod: Urmas Lauri