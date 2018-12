Vajalikud finantsplaneerimise võtted noorele inimesele

„Tere tulemast reaalsesse maailma! See on jama, aga sa hakkad seda armastama!” Monica Geller lõi kogu meie täiskasvanud elu kokku ühe lausega. Üüri, toidu ja muudele kuludele maksmiseks peab kõike väga hästi planeerima. Finantsplaneerimise vajadus on tänapäeval noorte täiskasvanute hulgas muutunud aktuaalseks probleemiks. Tänu meie rikkalikule eluviisile ja üha kasvavale elukallidusele on majanduses tugevama positsiooni saanud ka rahajuhtimise ja säästmise kontseptsioonid.

Isejuhtimise kunst

Täiskasvanu elu ei piirdu ainult töö saamisega ja raha teenimisega, enamasti on see enesejuhtimisega seotud õpikeskkonna kompromisside omandamine ja nendest õppimine. Vanemad harilikult õpetavad lapsele säästmise harjumust – harjumust, mis osutub nende täiskasvanueas äärmiselt kasulikuks. Õppige prioriteete seadma, pakk piima või kuu üür on mõni tähtsam, kui need uued kingad või kõrgtehnoloogiline vidin.

Olge laenu võtmisel nutikad

Peaaegu kõik vajavad oma elus mingit laenu. Kui teil on vaja lisaraha, siis vaadake kindlasti, et te oma laenu eest liiga palju ei maksaks. Pangad ja online-laenuandjad pakuvad mitmeid laenutoodeid, millel on tavaliselt suured hinnaerinevused. Laenumäärade võrdlemine võib säästa palju raha. AskFinancer.com on laiaulatuslik laenu võrdlemise teenus, kus saate võrrelda laenuintresse ja leida teie vajadustele kõige paremini sobivad laenud.

Hoidke oma kuludel silm peal

Tõhusa raha haldamise kõige ilmsem lahendus on teie kulude jälgimine, et täpselt teada, kuhu kõik teie raha läheb. Esimene asi, mida peate tegema niipea, kui saate oma palga on see, et peate valmistama ette eelarve ja jagama tulu kulutustele, säästudele ja ülejäägile. Internetis on hulgaliselt rakendusi, kus saate laekumisi salvestada, jälgida oma kulusid ja hallata raha paremini. Proovige vähendada korduvaid kulutusi ja jääda lihtsalt minimaalseks.

Alusta erakorralist fondi

Hädaabifondi käivitamine on üks targemaid otsuseid, mida saate teha. Me kõik teame, kuidas liitintress töötab, seda kiiremini hakkate säästma rohkem raha, mida saate hiljem. Hädaolukorrafond on osa teie eelarvest, mida hoitakse säästmise kõrval ja mida kasutatakse ainult äärmise hädaolukorra puhul. Fond erineb tavalisest säästust, s.t. et te ei peaks seda raha kasutama, kui see pole tingimata vajalik.

Pensionile jäämine

Me teame, et pensionile jäämiseni on veel terve elu, kui olete noored, kuid see ei ole kunagi kellelegi halba teinud, kui ollakse hästi ette valmistatud! Edasine planeerimine (ka tulevikus, mis tundub eemal) on finantsjuhtimise hädavajalik aspekt, millega igaüks peab tegelema. Investeeri heasse pensionikavadesse, mis pakub iga kuu oma vanaduses järjepidevat rahasummat.

Kaitse oma tervist

Elukindlustuse saamine on ehk esimene ja kõige tähtsam asi, mida iga täiskasvanu peaks tegema. Teie tervis on esikohal. Haigekassa saamine valmistab teid ette hädaolukorraks. Sa ei tea kunagi, millist haigust või õnnetusi pead hiljem elus kannatama saama.. Elukindlustus aitab igaks olukorraks valmis olla.