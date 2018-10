Kodune ja metafüüsiline Mait Vaik

Sulemees ja muusik Mait Vaik ütles Haapsalu raamatukogus lugejatega kohtudes, et paljud tema tekstid võtavad aja jooksul uusi tähendusi.

Võiks ju eeldada, et Mait Vaiku, kes sai esialgu tuntuks muusikuna kultusbändides Vennaskond ja Sõpruse Puiestee, tulevad kuulama pigem inimesed, kes ei ole veel ületanud 50 eluaasta piiri. Nad jäid kolmapäeva õhtul Haapsalu raamatukogu lugemissaalis siiski vähemusse, millest on kahju, sest Vaigul on, mida öelda. Aastad ja bändimehe rollile lisandunud proosakirjaniku roll ei ole midagi muutnud – Vaik on ikka seesama veidi tumedameelne, kuid üdini sõbralik ja kodune tüüp, kes suhtleb oma lugejatega viisil, nagu istuks kogu seltskond tema köögis. Vaik on vahetu ja ehe.

