Raivo Kelomees taasavastab ürgseid vorme

Linnagaleriis kolmapäeval avatud Raivo Kelomehe näituse „Fossiil ja koopia” puhul on kunstnik inspiratsiooni saanud miljoneid aastaid tagasi elanud olenditest.

Linnagaleriis avatud näitus koosneb neljast osast, mille keskmes on fossiil ehk eluvormi mineraliseerunud jäljend. Kui aga päris fossiile uurida, siis täpselt sellist, nagu Kelomees näituse tarbeks üles joonistanud ja 3D-printeriga välja on printinud, sealt tõenäoliselt ei leia.

Kunstnik tunnistab, et tema fossiilil on välja mõeldud vorm. „Sisim mõte on olla ürglooja, luua mittemillestki miski, millel pole meie inimliku ajalooga väga palju pistmist,” selgitab ta.

Kelomehe sõnul paeluvad fossiilid teda sellepärast, et need on algsed ürgsed kujutised, mille loodus on sünnitanud miljoneid aastaid enne seda, kui inimene siin maapinnal tegutsema hakkas. „Need teosed on nagu omamoodi skulptuurid, mis on loodud enne inimesi,” ütles kunstnik.

Kuigi miljoneid aastaid vanad, on fossiilid ikkagi otsapidi tänapäeva jõudnud nii kivististena, jäänukina koorikloomade juures või hoopis kunstnikke ja disainereid inspireerides. Kelomees tõi näiteks, et paljud disainerid on fossiilide põhjal loonud mingeid faktuure või ka päris objekte. „Fossiilide puhul võime rääkida kunstist enne kunsti või disainist enne disaini,” rääkis kunstnik. Tema sõnul on fossiilide puhul tegemist väga nutikate disainiobjektidega, kus loodus on välja selekteerinud kõige paremad vormid.

Kelomees ütles, et kui disainerite loomingul on sageli rakenduslik otstarve, siis tema fossiilidel, mida linnagaleriiski näha, seda pole – need on puhtalt esteetilised, mängulised. „See on huvitav ideede komplekt, mille üle mõtiskleda, millega kaasa mängida, mida kujutada ja mille teemal improviseerida,” selgitas ta ja lisas, et on neid vorme oma peas kedranud ja käianud ning nende esteetilisi võimalusi uurinud.

Raivo Kelomees nimetas end suureks sürrealismi austajaks ja on sel teemal kirjutanud ka raamatu. Kui näituse pealkiri „Fossiil ja koopia” tundub sürrealismist väga kaugel olevat, ütleb kunstnik, et nii see pole: „See on nagu nihestatud reaalsus.”

Linnagaleriis avatud näitusel näeb Kelomehe fossiili nii üleelusuurusena grafiitpliiatsiga paberile kantuna, värvidega lõuendile jäädvustatuna kui ka kahe eri tehnoloogia järgi 3D-printeriga välja prindituna. Galerii mustas ruumis ehk black box’is jookseb lisaks film, mis näitab printimise käiku.

Kunstniku sõnul sünnivad kõigepealt visandid, mille põhjal tekib reaalne vorm. Selle põhjal on 3D-disainer teinud ruumilise kujutise, mis on 3D-printeriga välja prinditud. Kelomehe sõnul piisaks tal oma ideede vormi valamiseks ka väikestest visanditest: „Aga see pole galeriiformaat. Galeriikeskkond sunnib kunstnikke mingil määral bluffima, sest siis pead mõjuma, kõnetama.”

Raivo Kelomehe näitus „Fossiil ja koopia” jääb linnagaleriis näha oktoobri lõpuni.