Tugev tuul puhus laevad liinilt

Tugeva tuule tõttu jäi ära laevareise nii Rohuküla-Heltermaa kui ka Sõru-Triigi liinil.

Rohuküla-Heltermaa liinil jäi keeruliste ilmastikutingimuste tõttu kell 13 reis Rohuküla ja ära jääb ka kell 14.30 reis Heltermaa sadamast.

Seoses tugeva tuulega jäi ära ka reisiparvlaeva Soela väljumine Triigilt Sõrule 9.30. Häireid võib esineda Soela väljumistes Sõrult Triiki kl 17.30 ja Triigilt Sõrule kl 19.

Riigi ilmateenistus hoiatas, et täna ugevneb edelatuul lääne poolt alates sisemaal puhanguti kuni 20 m/s, rannikualadel kuni 25, saartel ning mandri lääne- ja looderannikul kuni 28 m/s. Tormituul murrab puid, kahjustab nõrgemaid ehitisi, põhjustab elektrikatkestusi ning võib häirida laevaliiklust mandri ja saarte vahel.

Homme liigub aktiivne madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjaosa Valge mere poole ja selle lõuna-edelaserv katab Läänemere ümbrust. Öö hakul sajab hoovihma, pärast keskööd on sajuhooge vähem. Tuul pöördub läände ja loodesse ning on tugev, puhanguid on sisemaal 16, saartel ja rannikul 20, põhjarannikul kuni 25 m/s. Päeval sajab kohati hoovihma. Lääne- ja loodetuul on jõuline, ulatub sisemaal puhanguti 17, saartel ja rannikul 20, põhjarannikul kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on öösel 7..8°C-st sisemaal 13°C-ni rannikul, päeval 11..14°C.

Edelatuul on ka mere kõrgeks puhunud. Kõrgeimat meretaset on oodata täna õhtul kl 17 paiku. Rohukülas ennustatakse siis nn uue süsteemi ehk EH2000 järgi merevee tasemeks +115 cm.

Haapsalus on kriitiline veetase 140 sentimeetrit üle Kroonlinna nulli, Pärnus on veetaseme kriitiliseks piiriks 160 cm.

Kaardid: meresüsteemide instituut