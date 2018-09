Galerii: Ristil esitleti rongi oodates aleviku raamatut

Täna oodati Risti raudteejaamas rongi. Rongi ootamise päeva ärgitas korraldama see, et kaks aastat koostatud “Risti raamat” on kaante vahele saanud.

Et päeva sisukamaks muuta, korraldas vabaõhumuuseumi teadusdirektor Heiki Pärdi ekskursiooni Risti alevike põnevamate majade juurde. Pärdi kes on hästi kursis Risti ehituspärandiga, sest tutvus sellega põhjalikumalt, et saaks kirjutada artikli “Risti raamatusse”.

Päeva tipphetk, raamatu esitlus algas kaks minutit pärast kella kahte. Raamat on paks, üle 500 lehekülje. „Plaanis oli üks raamat, aga juba praegu on teada, et tuleb teine ja kolmas köide ka,” lausus nentis päeva üks korraldajaist, Risti käsitöömaja juht Tiina Ojamäe.

Raamatu toimetaja on Krista Kumberg, koostaja oli Risti kooli ajalooõpetaja Anne Heimann, tehnilise poole korraldaja aga Jürgen Kusmin. Artikleid kirjutasid raamatusse ka ajaloolane Kalev Jaago ning mõisauurija Valdo Praust. Raamatu kujundajas Endla Toots.

Fotod: Urmas Lauri