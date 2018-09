Vaiko Vooremaa süütas taas olümpiatule

1980. aasta Tallinna purjeregatil olümpiatule süüdanud purjetaja Vaiko Vooremaa sai täna Pirital taas tule läita ja seda koos tänavuse purjetamise Zoom8 noorteklassi maailmameistri, 13-aastase Angeliina Maria Isabel Õunapiga.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) avas täna pidulikult Tallinna Olümpiapurjespordikeskuses asuva 1980. aasta olümpiaregati olümpiatule renoveeritud urni ja aluse, kus süüdati üle aastakümnete taas tuli – see põleb Pirital täna kuni kella 22-ni.

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas avatseremoonial heameelt, et olümpiatuli saab Tallinnas taas väärikalt süttida. „Tallinnal on au olla olümpialinn ning nüüd on ka olümpiatulel selle staatuse sümbolina taas väärikas kodu. Soovin, et olümpialeek põleks meie kõigi südametes ja hingedes, kandes püüdlusi parema maailma ja parema iseenda suunas. Sõnastavad ju ka olümpiaväärtused selle peamise – püüd täiuslikkuse poole, sõprus, austus, aus mäng, pingutusrõõm, harmooniline areng – mis puudutab laiemalt ka kogu ühiskonda ja väärtusi, mis meid arengus edasi viivaid. Tulekeel on müstiline ja viib meid edasi tegudele,“ ütles Sõõrumaa..

Olümpiatule urn ja alus on ulatuslike ehitus- ja renoveerimistööde tulemusel saanud uue värske sisu ja kuue ning korda on tehtud ka olümpiamedalistide nimeplaadid. Olümpiatule alus on valgustatud. Ja mis kõige olulisem – nüüd on võimalik pidulikel eripuhkudel tuld taas süüdata. Tuld on võimalik nüüdsest põlemas näha olulistel tähtpäevadel – sealhulgas näiteks olümpiamängude avamise päevadel ning rahvusvahelisel olümpiapäeval 23. juunil. Tule süütamise plaani koostab ja erijuhtumid kinnitab Eesti Olümpiakomitee.

Vaiko Vooremaa sõnul tõi tänane tema jaoks esile mälestused tulesüütamisest Tallinna olümpiaregatil. „Toona oli tule süütamise protseduur veidi teistsugune, aga kõik kummardamised ja tervitamised olid samad nagu tollal. Kui tuli põlema läks, jooksis hell tunne surinaga seest läbi. Tahan veel täna õhtul tagasi tulla ja vaadata, kuidas olümpiatuli pimedal ajal valgustatult põleb,“ rääkis Vooremaa.

Olümpiatule aluse renoveerimist rahastas Eesti Olümpiakomitee koostöös Rahvusvahelise Olümpiakomiteega. Koostöö on seda märgilisem, et ROK toetab rajatiste või objektide taastamist või ehitamist väga harva. Renoveerimistööd teostasid AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, Eesti Gaas ja AS KH Energia-Konsult.

Fotod Raigo Pajula / EOK.