Lihula gümnaasiumi direktor paneb kooli alarahastuse pärast ameti maha

Seitse aastat Lihula kooli juhtinud Janar Sõber andis neli päeva enne kooliaasta algust lahkumisavalduse.

Tema viimane tööpäev Lihula gümnaasiumis on 30. september – lahkumise põhjus on ülekoormus ja kooli alarahastamine. „Ma ei jaksa enam,” tunnistas Sõber eile Lääne Elule. Sõber on Lihula koolis töötanud 13 aastat, seitse viimast on ta kooli juhtinud. „Mind ei rahulda enam see „võib-olla” – et võib-olla viie aasta pärast on raha, et saaks korda teha staadioni ja spordihoone ning koolimaja ära remontida.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!