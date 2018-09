Heategevus toob lasteetendused Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskusse

Täna alustavad heategevusfond Aitan Lapsi, Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liit ning Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus üheskoos lasteetenduste programmi, et haiglas olevad lapsed saaksid toredaid lasteetendusi nautida.

Allan Kress Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liidust rääkis, et idee sündis tänu taaraautomaatide kultuurinupule, millele vajutades saab iga inimene laste toetuseks pandipakendite tagatisraha annetada. Raha kasutatakse aga selleks, et lapsed jõuaksid muusika, kirjanduse ja teatri juurde.

“Pöördusin heategevusfondi Aitan Lapsi poole, et teeks ühe teatriprojekti,” meenutas Kress.

Ideest saigi asja ja tänavu toimub see kolmandat korda.

Liit on kutsunud projektiga kaasa kõiki väiketeatreid, kes tahavad oma etendustega ringi sõita ja kelle etendused sobivad mittetavapärastesse tingimustesse.

“Haapsalus me mängime pimendamata ja avatud ruumis – fuajees. Paljud teatrid käivad oma etendustega ju ka lasteaedades ja koolides,” selgitas Kress.

Mingit komisjoni või žüriid etenduste valimisel koos ei käinud. “Püüdsime teha nii, et oleks võimalikult eriilmelisi etendusi,” ütles Kress.

Väikeste teatrite jaoks on see tema sõnul igati tänuväärne võimalus ennast rohkem näidata ja lastele teatrielamusi pakkuda. “Väiketeatreid ju väga palju ei teada,” märkis Kress.

Esimene etendus toimub täna kell 17.00 – näeb lasteteatri Sõber etendust “Koht päikese all”.

Heli Paesüld SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusest ütles, et kutse etendusi vaatama läkitati ka Haapsalu väikelastekodule ja Viigi koolile.

Projekt kestab kuni novembri lõpuni ning külas käivad mitmed väiksed Eesti teatrid.