Urmas Treiel: kasvuhoonest paviljoniks ehk lugu õige tooteni jõudmisest

Kuidas kasvatada alustav ettevõte suureks, kui on vaja teha laialdasi investeeringuid, et laiendada tootmishoonet, või kui on vaja renoveerida seadmeid, arendada meeskonda ning süsteemselt paika panna oma arengunägemused?

Eelmisel aastal võeti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku tööle seitse ettevõtete konsultanti. Minu töö on konsulteerida Läänemaa, Hiiumaa ja Saaremaa ettevõtteid. Minu esimene nõustatav oli OÜ Ümaron, kelle tooteks on kuppelkasvuhoone. Ettevõtte noorel juhil

il oli idee, usk sellesse, ind oma toodet pidevalt arendada, kuid nappis teadmisi ettevõtlusest ja finantsjuhtimisest ning ka raha oli vähe. Ettevõte on siiani pigem seisnud paigal, sest kasvuhoonete müük kestab vaid kuu aega aastas. Kui tooteid pole lattu ette tootnud, siis suudadki toota vastavalt tellimustele kuu aja jooksul. See oli ka põhjus, miks ettevõttel ei ole läinud kõige paremini.

Julgustasin ettevõtjat ühendust võtma Saksa edasimüüjaga. Kohe sai selgeks, et kiiret lepingut pole tulemas, sest toode vajas arendamist, et parandada disaini ja kvaliteeti. Kvaliteetsemad materjalid oleks aga tähendanud hinna mitmekordistumist. Esimene läbimurre oligi hind. Eesti hinnalagi 800 eurot ei omanud Saksa agendi silmis mingit tähtsust. Tähtis oli vaid kvaliteet ja disain. Praegu on prototüübi hinnad üle 3000 euro. Ettevõtjad kardavad sageli Eesti turu hinnatundlikkust, aga rõhk peaks minema just kvaliteedile ja disainile. Tegelikult on turul nõudlus uuendusliku, kvaliteetsema, hea disainiga ja unikaalse, kuid kallima toote järele palju suurem kui teistega sarnase odava toote järele.

Järgmisena selgus, et sakslane ei vaja iga eestlase unistust, kasvuhoonet. Toimus üks olulisemaid murranguid, toote visiooni muutus. Algsest ideest „koht tomatite kasvatamiseks” on saanud „õdusa olemise ja hea väljavaatega ruum-paviljon”. Kõigepealt lisandus grillikoda, edasi lehtla, aiamaja, tünnisaun, katusega bassein, saun, suvine õueköök, aga ka mängumaja, koerakuut jne. Ägedamatest päringutest võiks mainida Islandi virmaliste vaatamise kuplit. Praegu on juurutamisel Tehnopoli abiga n-ö kolmanda põlvkonna mudel (taas hüpe kvaliteedis ja disainis), mille katusemooduliteks testitakse päikesepaneele.

Usalduse kasvades arutasime juba ühiselt eelarvet ja hinnapoliitikat. Kindlasti oli see ka investori kaasamisel määrava tähtsusega. Investorile andis kindluse, et sõltumatu ekspert on kursis kogu ettevõtte finantskäekäiguga. Alles nüüd on ettevõte valmis masstootmise alustamiseks.

On kulunud kümme kuud, aga juba on uued prototüübid valmis ja äratanud ka Eesti meedias huvi. Tootmine on algusjärgus, aga toote maine seevastu tootmisest pika sammu võrra ees.

Nüüd, kus ettevõttel on jalad maas ja tuleviku osas tekkinud kindlustunne, on viimane aeg alustada pikaaegse läbimõeldud arengukava koostamist, sealhulgas tuleb läbi kalkuleerida kõik võimalused, mida tugimeetmed pakuvad. Olgu selleks siis meeskonna arendamine, innovatsioon, eksporditugi, ressursitõhusus, tootmise digitaliseerimine jms. Moodustub tervikpilt – ettevõtte detailne arengunägemus, mis võimaldab tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja tootearendust.

Ettevõtte Ümaron arendamise näide tõestab seda, et ettevõtja soovib ühes kohas tutvustada oma arengunägemust ja saada samas kohas vastuse oma küsimustele. See kõik lükkab ettevõtjat julgemalt mõtlema oma ettevõtte arendamisele pikas perspektiivis ehk suunab teda lähemale oma unistuste täitumisele. Maakondlikud arenduskeskused on ettevõtja ja tugimeetmete info vahel ühendavaks sillaks.

Urmas Treiel

ettevõtluskonsultant