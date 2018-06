Nikolai Novosjolov võitis Euroopa meistrivõistlustel hõbeda

Nikolai Novosjolov teenis Serbias Novi Sadis peetavatel epeevehklemise Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali, kui kaotas esikohamatšis prantslasele Yannick Borelile 14:15.

Finaalis läks ta esimese perioodiga Boreli vastu 7:5 juhtima ja saavutas kohe järgmises juba kolmetorkelise edu, aga prantslane viigistas 9:9. Seejärel tehti paal topelttorget ja siis torkas Novosjolov eduseisuks 12:11.

Järgnes veel paar topelttorget ja Novosjolov jõudis Euroopa meistritiitlist ühe torke kaugusele. Paraku suutis seljaga vastu seina Borel viigistada 14:14 ja topelttorke järel kohtumise siiski võita.

Noosjolovile on see kolmas individuaalne EM-medali. 2012. aastal tuli Novosjolov koju hõbedaga ja mullu pronksiga.

Novosjolovi tänavune hooaeg on käinud üle kivide ja kändude, vahendas Postimees. Jätnud hooaja alguse vahele, naasis ta võistlustulle kevadel ning võitis mais Pariisi MK-etapi. Maailma edetabelis on ta tõusnud kolmandaks. Esikohal on itaallane Paolo Pizzo, teisel kohal venelane Bogdan Nikišin. EMiks sai Novosjolov aga teise asetuse, mis tähendab, et ta ei pea eelringides vehklema.