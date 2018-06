Galerii: Haapsalus mälestati küüditatuid

14. juunil peetakse üle Eesti 1941. aasta küüditamise ohvreid meenutavaid mälestustseremooniaid. Täna keskpäeval algas Haapsalu toomkiriku ristimiskabelis juuniküüditamise aastapäeva mälestuspalvus, kus teenis piiskop Tiit Salumäe ning naiskodukaitse Lääne ringkonna esindus asetas emaaltarile mälestuslilled.

Kell 12.45 algas mälestushetk läänlaste Vabadussõja mälestussamba juures Haapsalu lipuväljakul. Sel ajal helisesid ka üle Eesti kirikukellad.

Vabadussõja mälestussamba juurest liiguti raekoja ees asuva legendaarse Haapsalu linnapea Hans Alveri büsti juurde. Alver, kes arreteeriti 14. juunil 1944, oli ka Haapsalu kaunistamise Seltsi esimees ning seltsi eestvedamisel avati 1924. aastal läänlaste Vabadussõja mälestussammas Haapsalus. Mälestuhetkel kõneleb Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

“Külalised, kes siia tulevad, ütlevad et Haapsalu on nagu välismaa,” ütles Sukles. “Hans Alver oli legendaarne Haapsalu linnapea, kes alustas seda, et Haapsalust saaks euroopalik kuurortlinn. See, et me kord aastas tema ausamba juures käime, on justkui aruandmine, et me jätkame tema alustatut ja meid märgatakse.”

Fotod: Arvo Tarmula