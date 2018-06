Tasuta bussisõit on ikka veel otsustamata

Kuu aja pärast peaks Läänemaal olema kohalik bussiliiklus tasuta, selle korraldamisega aga ei tegele praegu mitte keegi.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse Läänemaa esindaja Mikk Lõhmus nimetas olukorda absurdseks. Lõhmuse sõnul on segadus nii suur, et selles ei orienteeru keegi.

„Kuu aega on jäänud. Vaja oleks tellida busside infosüteemid ja sõidukaardid, aga seda ei saa teha, sest pole teada, kus, kas ja kuidas tasuta transport üldse tuleb,” ütles Lõhmus.

Läänemaal muudab segaduse veel suuremaks see, et 1. juulist hakkavad reisijaid vedama uued bussifirmad.

Praegu soovib osa maakondi, sh Läänemaa, tasuta ühistransporti, osa ei soovi. Osa maakondi, näiteks Pärnumaa, soovib teha soodustusi teatud gruppidele, näiteks eakatele ja õpilastele. Majandusminister Kadri Simson on öelnud, et erisused on võimalikud. „Maanteeamet jällegi ütleb, et nii ei saa, et eri maakondades on ühistrans- port korraldatud eri moodi,” ütles Lõhmus.