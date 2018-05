Päästeamet: algas suure tuleohuga aeg, metsas lõkke tegemine on keelatud

Alates tänasest, 31. maist hakkab kogu Eesti territooriumil kehtima suure tuleohuga aeg.

Eelmistel aastatel on päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti, kuid sel aastal on kuuma ja kuiva ilma tõttu olukord väga tuleohtlik aga kõikjal.

Suure tuleohuga aeg tähendab, et kõrge temperatuuri ja sademete puudumise tõttu on looduses äärmiselt suur tuleoht ning igasugune tuletegemine võib tekitada tulekahjuohu või põhjustada tulekahju metsas või maastikul.

Inimeste jaoks seab suure tuleohuga aeg lisapiirangud metsas tegutsemisel. „Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sh selleks ettevalmistatud kohas,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Päästeametile tähendab suure tuleohuga aeg kõrgendatud tähelepanu pööramist inimeste käitumisele looduses ringi liikudes ja toimetades.

Viimastel aastatel on Päästeameti võimekus tänu Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisele oluliselt kasvanud. Päästeametil on uued põhiautod, paakautod ja konteinerautod. „Hetkel on Päästeameti kasutuses 4 drooni, mis annavad meile maastikupõlengute korral kiire ülevaate põlengu ulatusest ja võimaldavad teha kiiremaid ning efektiivsemaid otsuseid tööde alustamiseks,“ ütles Päästeameti päästetöö osakonna juhataja Martin Lambing. Lambingu sõnul tuleks tulevikus aga droonide olemasolu ja spetsiifikat veelgi laiendada, et hõlpsamini luuret teostada ja tulekoldeid avastada.

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju on kergem ennetada kui seda hiljem kustutada st looduses tuleks liikuda ja käituda hoolivalt. Palume mootorsõidukiga looduses sõitmist vältida, auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse süüdata ja ATV-ga turbapinnal sõites võib koguneda turbamulla tolm sõiduki summutile ning selle kuumenedes ja tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju.

Sellise mõtlematu tegevuse tagajärg haarab suure hulga päästeressursist ning võib oluliselt halvendada ülejäänud päästeteenuste kättesaadavust elanikkonnale.

Vaata Ilmateenistuse tuleohu kaarti siit – https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/

Käitumisjuhised metsa- ja maastikutulekahju korral leiad Päästeameti kodulehelt siit – https://www.rescue.ee/et/kodanikule/elanikkonnakaitse/metsa-ja-maastikutulekahju.html