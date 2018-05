Galerii: Rootsi raudteejaamast sai kunstnike kodu

Sajad huvilised külastasid laupäeval Märjamaa ja Virtsu kitsarööpmelise raudtee endiseid jaamahooneid.

Jaamatuur oli korraldatud nii, et nii Märjamaalt kui ka Virtsust startisid huvilised üheaegselt. Organiseeritud tuuritajatele lisaks olid jaamahooneid uudistamas ka omal käel reisijad.

Seira külas suvitav Karmen Kruus tuli vaatama, mis on saanud Rootsi raudteejaamast. „Meil on siin suvila, aga minu ema elab siin ja minu tädi on selles kauplusemajas sündinud,” osutas Kruus jaamahoonest poolesaja meetri kaugusel lösutava laguneva maja suunas.

Kruus on nii noor, et ei tea Virtsu raudteest midagi. „Mäletan ainult, et siin oli tihe võsa,” ütles ta.

Pood, mida röövis Hirmus Ants

„1943. aastal oli siin veel pood. Minu isa oli siin viimane poodnik,” meenutas Karmen Kruusi praegu Tallinnas elav tädi Tiina Lehestik.

