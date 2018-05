Iloni Imedemaal seiklevad Rasmus, Pontus ja Lontu

Tänavune suvelavastus toob kümneks õhtuks Iloni Imedemaa õuele seiklema Astrid Lingreni tegelased Rasmuse, Pontuse ja Lontu.

Neljapäeval käisid lavastaja Eva Kalbus ja kunstnik Kamilla Kase Iloni Imedemaal tulevast mängupaika üle vaatamas. „Keskkond ise on juba nii tore, et palju tööd on ette ära tehtud,” ütles Kase.

Rasmuse, Pontuse ja Lontu loo toob lavale Tallinna 32. keskkooli teatritrupp KOKK (Kunstiliselt On Kõik Korrektne) juhendaja ja lavastaja Eva Kalbuse käe all.

Tegelaskond on rohkearvuline – laval on 11 näitlejat, kellest nooremad õpivad 7. klassis, vanemad gümnaasiumis. Kaasa löövad ka kaks professionaalset näitlejat – Merle Talvik ja Andrus Eelmäe. „Nemad mängivad pätte,” ütles Kalbus.

Peaosalise Rasmusena näeb laval Haapsalu juurtega Hans Matthias Karit, kes õpib Tallinna muusikakeskkoolis ja on ka tubli pianist. Ema rollis on teine Haapsalu juurtega noor näitleja, Hans Matthiase onutütar Jessica Kari.

Lugu ise räägib kahest tavalisest väikelinna poisist Rasmusest ja Pontusest, kes satuvad Rasmuse õde aidata püüdes hõbedavaraste jälile. Loosse on segatud ka Rasmuse koer Lontu, õde Trips, mõõganeelaja Alfredo jt.

Iloni Imedemaa juhataja Anne Suislepa sõnul algasid ettevalmistused suvetüki lavale toomiseks juba mullu, kui hakati sobivat lugu otsima. Oma aja võttis lubade taotlemine Lindgreni autoriõiguste valdajatelt.

Kalbuse sõnul ei saanud nad esimesele dramatiseeringule Rootsist luba, kuid sealt pakuti teist varianti. „See on raamatuga sarnane ja mulle see sobis,” ütles Kalbus. Suislep lisas, et praeguse lavastuse aluseks oleva dramatiseeringu on kirjutanud Lindgren ise ja Rootsis soovitaksegi, et kasutataks Lindgreni enda algupäraseid dramatiseeringuid.

Kalbus ütles, et Lindgreni loomingu puhul pole suurt vahet, millist lugu mängida, sest kõik on väga vahvad. „Täiskasvanuna neid lugedes mõtled, kust tuleb selline mõttemaailm – jääb selline tunne, et ta pole ise suureks kasvanudki, et oskab niimoodi heas mõttes lapselikult mõelda,” arutles ta ja lisas: „Lindgreni lugedes tundub, et maailm on ilus koht ja pole ta hukas midagi.”

„Rasmus, Pontus ja Lontu” esietendub Iloni Imedemaa õuel 4. juulil ja kokku antakse juulis kümme etendust – viis kuu alguses ja viis lõpus. Kalbus lootis, et ehk ei piirdu mängimine siiski ühe aastaga, sest tükk on tore ja mängupaik niisamuti.