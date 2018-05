Algavad Seljaküla–Keedika teelõigu rekonstrueerimistööd

Esmaspäeval, 21. mail algavad Keila–Haapsalu maantee km 44,59-54,89 Seljaküla–Keedika lõigu freesimistööd. Tööde käigus eemaldatakse külgnähtavuse parandamiseks puid ja võsa, remonditakse osaliselt tee muldkeha, kaevatakse ja puhastatakse teekraave, asendatakse amortiseerunud teetruubid. Uueks teekatteks saab olema kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Kogu lõigu ulatuses paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

Tööd teostakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Ehitusaegseid ümbersõite pole ette nähtud, ajutine liikluskorraldus on planeeritud ajutiste fooride ja reguleerijate kasutamisega.

Töid teostab Nordecon AS, omanikujärelevalvet Sweco EST OÜ. Tööde lepinguline maksumus on 3,1 miljonit eurot. Lõigu rekonstrueerimine lõpeb selle aasta novembris.

Lääne maakonnas on planeeritud rekonstrueerida Keila–Haapsalu maanteed kokku 28 km ulatuses maakonna piirist kuni Linnamäeni. Tööd on jaotatud kolmeks etapiks. 2018. aastal tehtavad tööd on rekonstrueerimistööde esimene etapp, järgmised sarnase pikkusega teelõigud on kava kohaselt plaanis remontida aastatel 2019 ja 2020.