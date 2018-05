Läänemaa aasta ema on Lia Salumäe

Läänemaa aasta ema 2018 on haapsallanna, 5 lapse ema Lia Salumäe, teatas Lääne-Eesti arenduskeskuse projektijuht Cynne Põldäär.

Lia Salumäe on töötanud 42 aastat EELK Haapsalu Püha Johannese koguduses muusikajuhi, organisti ja koorijuhina, koolitanud noori organiste. Lisaks on ta abiks koguduse diakoonia- ja kantseleitöös ning laste ja noorte juhendamisel. Lia Salumäe toimetab ka Martna ja Ridala kogudustes ning on EELK Lääne praostkonna muusikatöö juht.

Koos abikaasa piiskop Tiit Salumäega on üles kasvatatud viis last, kelle peredes omakorda kasvab kokku üheksa last.

Kõik Salumäede lapsed on õppinud muusikakoolis, tütred Mirjam ning Lea on käinud ema jälgedes ning nende töö on seotud muusikaga – Mirjam elab Lõuna-Saksamaal ja töötab viiuliõpetajana, Lea aga Soomes Seinäjoel kirikumuusikuna.

Tütred Maria ja Lydia elavad oma peredega Haapsalus. Lydia on pikalt olnud abiks kodukoguduses ja töötab Rannarootsi muuseumis. Maria on saksa filoloog ning tegutseb väikeettevõtja, giidi ning tõlgina. Poeg Tiit junior on samuti väikeettevõtja ning elab perega Nõmmel, Lia isakodus.

Lia jaoks on pere ja kodu alati esimesel kohal, lapsed ja lapselapsed suurimaks rikkuseks. Kuigi lapsed on juba suured ja kogu perekonnaga kokku saadakse harva, väärtustab Lia neid hetki väga. Tütar Maria sõnul on ema andnud kõigile lastele edasi oskuse väärtustada kodu ja perekonda, usu Jumalasse. Koos usuga tulevad ka armastus, hoolimine ja turvatunne, tülitsemisele järgneb alati leppimine.

Aasta ema tunnustatakse ehtekunstnik Keiu Kullese autoriehtega, mille annab üle Lääne-Eesti arenduskeskuse nõukogu esimees Urmas Sukles.