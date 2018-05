Muutus pakendikoti teenuse piirkond

Haapsalu linnavalitsus ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) uuendasid omavahel lepingut ja sellega suurenes ka pakutava pakendikoti teenuse piirkond.

Kuna varem pakuti pakendikoti teenust ainult Haapsalu linnas ja Paralepa alevikus, siis nüüd on lisaks sellele teenus kättesaadav ka Uuemõisa alevikus, Uuemõisa külas, Herjava külas, Kiltsi külas ja Valgevälja külas.

Pakendikoti teenus on mõeldud eramaja omanikele ja on tasuta. Teenus on hea võimalus vähendada segaolmejäätmete kogust, mille eest peaks muidu maksma. Pakendikoti teenust on võimalik tellida nii TVO kui ka Ragn-Sells AS kodulehel või helistage numbrile 606 0439.

http://www.tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikott

Haapsalu linnavalitsus