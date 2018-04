Galerii: Avatud kalasadamate päeval sai Dirhamis kala nii püüda kui ka süüa

Täna avasid kalasadamad huvilistele uksed ja näitasid, mis sadamates toimub.

Dirhami sadamas said huvilised õppida kala fileerimist, minna paadiga sõitma või hoopistükis päästetehnikaga tutvuda. Loomulikult said huvilised ka kala osta.

Iga poole tunni tagant sai kalakokk Mart Vahteli juhendamisel õppida erinevat kala tegemise nippi. Huvilised said valmistada vürtsikilu. Neile, kes ise oma sõrmi kalaseks teha ei tahtnud valmistas Vahtel ka ise kilu – pani põhja vürtsi ja soola, ladus kalad peale ning lisas uuesti vürtsi ja soola. Tema sõnul võis kilu ka kohe tarvitada, ainult pea tuli selleks maha võtta.

„Natuke on räime ka sees, ongi huvitavam,“ ütles Vahtel vürtsikilu tehes.

Õppida sai ka lõhe fileerimist ja lõhetartari valmistamist. Neid küll huvilised omal käel proovida ei saanud, vaid pidid seda pealt vaatama. Lõhe fileerimine aga osutus kohale tulnute seas populaarseks, et laua ümber kogunes nii palju inimesi, et tagumised pidid hüppama, et midagi näha. Plaanis oli ka räime rookimist õpetada, kuid kuna räimed olid koolituse ajaks juba ära ostetud, siis õpetati hoopis ahvena rookimist. Ahvenast pidi ka Vahteli sõnul kõige parema supi saama.

Samal ajal said huvilised ka kai ääres õngitsemist proovida. Selleks tuli õng lahti võtta, tamiil külge panna ja konksu otsa ka tõuk. Õngeõpet läbiviinud Marek Krönstrom õpetas, et tõuk tuleb konksu külge panna lamedamast otsast.

„Tasa peab olema,“ ütles üks laps, kui esimesed õnged vette läksid.

Eelkõige lastele mõeldud õngeõpe nägi välja nii, et vanemad hoidsid õnge ja lapsed seisid kõrval. Tunni aja jooksul saadi kätte kolm räime ja mõned ogalikud. Krönströmi sõnul tavaliselt seesuguse käsiõngega räime ei saada, vaid pigem püütakse särge, nurge ja latikat.

Neid, keda kalad nii väga ei huvitanud, said tutvuda politsei- ja piirivalveameti kaatriga Kessu või lasta tuletõrjevoolikust veega posti otsa pandud palle alla. Soovi korral sai minna ka koos kalamehega paadiga sõitma.

Kohal oli ka teadusteater Kolm põrsakest, kes näitas, kuidas käsi pesta nii, et samal ajal saavad käed ka kuivaks. Selleks tuli käed kõigepealt märjaks teha ning siis vahuseks. Seejärel pandi kätel olev vaht põlema. Nad näitasid ka võlupudelit, kuhu nöör sisse pannes see enam välja ei tule. See trikk seisnes selles, et pudelisse oli pandud ka takistus, millest nöör, mille otsas sõlm on, enam pudelikaelast läbi ei pääsenud.

Tegevust sadamas jagus ja endale meelepärast leidis igaüks, kes sadamas oli.

