Galerii: Haapsalus Väike-Liiva tänavas põles maja

Täna kell 17.22 sai häirekeskus teate, et Haapsalus Väike-Liiva 16 põleb elumaja.

Kui päästjad kohale jõudsid, olid maja esimesel korrusel kaks-kolm tuba tuld täis. “Leegid olid aknast väljas ja tuli oli levinud juba teisele korrusele ning osaliselt katuse alla ka,” ütles operatiivkorrapidaja Risto Roomet. “Mitte tõsine, aga selline korralik põleng.”

Inimesi hoones ei olnud. “Meie ei ole kedagi leidnud majast,” lausus Roomet. “Ka esmase info kohaselt ei olnud kedagi sees, järelkustutuse käigus pole me samuti kedagi leidnud.”

Millest põleng alguse sai, seda Roomet öelda ei osanud. “Eks selle selgitab välja menetlus,” nentis Roomet. “Me teame küll asukohta, kust tuli pihta hakkas, aga millest läks, seda ei oska öelda.”

Kui päästjad kohale jõudsid, oli hoones elekter sees. “Selle võitsid välja elektrikud,” selgitas Roomet. Alles seejärel said majja siseneda suitsusukeldujad.

Kell 18.40 tegelesid päästjad järelkustutusega. “Tõenäoliselt on see kõik, enam kuskilt tossu ei tõuse,” lausus Roomet. “Hakkame asju kokku panema ja anname hoone üle politseile järelvalveks. Koostöös linnavalitsusega tuleb nüüd välja selgitada, kelle hoone see on, et tagada selle hoone puutumatus ja edasine käekäik.”

Põlengut olid kustutamas Haapsalu ja Risti komando, mõlemas on neli päästjat.

Fotod: Urmas Lauri