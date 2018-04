Lihulas toimus Eesti esimene kaardijalgpalliturniir

Lihulas said noored spordihuvilised õppeveerandi lõpus osaleda erilisel spordivõistlusel. Esmakordselt Eestis selgitati turniiri käigus parimad kaardijalgpallis. Peeti Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi I kaardijalgpalli meistrivõistlused.

Võistluste algatajaks ja peakohtunikuks oli Lihula gümnaasiumi vilistlane, mälumängur Margus Morševitski. Kokku osales seitse kaardijalgpallurit. Võistluse tegi eriliseks veel see, et kohal olid ka kaardijalgpalli loojad, endised Eesti jalgpallikoondislased Vahur Vahtramäe ja Jan Õun. Nende tervitussõnadest kostus rõõmu, et märk on maha pandud ja selles mängus ka esimene võistlus peetud.

Võistlus käis kahes alagrupis ja täpselt nii nagu päris mängus. Esimesest alagrupist väljus võitjana poolfinaali Jaagup Esko, kes kogus seitse punkti. Teisena pääses edasi neli punkti kogunud Ainar-Sten Junker. Teise alagrupi võitis kuue punktiga Reilo Mark, teisena sai poolfinaali pileti Järmo Ader.

Poolfinaalide mängud aga andsid tulemused, mis kohamängudes viisid taas kokku alagrupikaaslased. Samas olid poolfinaalid päeva huvitavamad. Nii näiteks alistas esimeses poolfinaalis alles peale penalteid tulemusega 3:2 oma vastase Jaagup Esko.

Pronksimängus suutis Reilo Mark oma alagrupi võitu Järmo Aderi vastu korrata. Seega kolmas koht talle.

Finaal Ainar-Sten Junkeri ja Jaagup Esko vahel oli aga oli tuline ja väga huvitav. Tulemusega 2:1 võitis mängu ja turniiri Lihula gümnaasiumi abiturient Ainar-Sten Junker.

Igale osalejale olid Lõuna-Läänemaa JK ja cardsoc-i loojad välja pannud auhinnad. Esikolmikusse pääsejaid autasustati kellade ja Eesti jalgpallitähtede pildiplaatidega, mis olid kaetud nende autogrammidega.