Põhja-Läänemaal ei tule nõudeliine

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhatus otsustas eile, et Põhja-Läänemaal 1. juulist käivituma pidanud nõudeliine ei tule. 1. juulist pidid Nõva, Variku ja Dirhami piirkonnas hakkama sõitma bussid vaid ettetellimisel – buss oleks läinud liinile siis, kui eelmisel õhtul hiljemalt kella kuueks oleks keegi selleks soovi avaldanud.

„Oleme jõudnud otsusele, et mõistlik oleks, et seal sõidavad alalised liinid, nagu on olnud seni. Nõudeliinideks oleks mõistlik jätta mõned üksikud liiniotsad, kus on harva sõitjaid,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. Lõhmus on Läänemaa esindaja Põhja-Eesti ühistranspordikeskuses.

Ettepaneku nõudeliine mitte teha tegigi Lõhmus. Lõhmuse sõnul on tema poole pöördunud kavandatavate nõudeliinide piirkonnas elavad inimesed, kes tahavad, et bussid sõidaks graafiku järgi, mitte tellimise peale.

„Bussifirmal jälle on see risk, et keegi tellib bussi, aga jääb tulemata ja siis sõidab buss tühjalt,” ütles Lõhmus.